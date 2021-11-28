Збільшення кількості жертв вибуху на Миколаївщині та особливості нового штаму коронавірусу. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У місті Нова Одеса в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє осіб. Пізно ввечері 27 листопада підрозділами ДСНС було вилучено ще одне тіло з-під завалу. Читати далі –>
- Штам коронавірусу "Дельта" та нововідкритий штам "Омікрон" мають різні основні ризики. Читати далі –>
- Уряд Ізраїлю ухвалив рішення тимчасово закрити в'їзд у країну для всіх іноземців, щоб стримати поширення нового штаму COVID-19 "Омікрон". Читати далі –>
- Газопровід "Північний потік-2" теоретично може бути запущений без сертифікації Федеральним мережевим агентством. Читати далі –>
- Щороку в Україні реєструють майже 400 000 нових випадків інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Читати далі –>
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.