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Збільшення кількості жертв вибуху на Миколаївщині та особливості нового штаму коронавірусу. П'ять новин, які ви могли проспати

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Збільшення кількості жертв вибуху на Миколаївщині та особливості нового штаму коронавірусу. П'ять новин, які ви могли проспати

dsns.gov.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • У місті Нова Одеса в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє осіб. Пізно ввечері 27 листопада підрозділами ДСНС було вилучено ще одне тіло з-під завалу. Читати далі –>
  • Штам коронавірусу "Дельта" та нововідкритий штам "Омікрон" мають різні основні ризики. Читати далі –>
  • Уряд Ізраїлю ухвалив рішення тимчасово закрити в'їзд у країну для всіх іноземців, щоб стримати поширення нового штаму COVID-19 "Омікрон". Читати далі –>
  • Газопровід "Північний потік-2" теоретично може бути запущений без сертифікації Федеральним мережевим агентством. Читати далі –>
  • Щороку в Україні реєструють майже 400 000 нових випадків інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Читати далі –>

Новини світу: у Великій Британії зафіксували два випадки інфікування новим штамом "Омікрон"

Новини світу: у Великій Британії зафіксували два випадки інфікування новим штамом "Омікрон"

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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