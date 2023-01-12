Збирав дані про війська НАТО: у Польщі затримано російського бізнесмена

У Польщі затримано російського бізнесмена. Він збирав дані про війська НАТО.

Про це повідомив спеціальний кореспондент "1+1 медіа Україна" Андрій Цаплієнко із посиланням на слова заступника міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина

"У Польщі за підозрою у шпигунстві було затримано громадянина росії, який жив у країні багато років, а у 2009 році отримав статус довгострокового резидента ЄС. Підозрюваний володів кількома компаніями та займався транскордонними перевезеннями", - зазначив Жарин.

Нагадаємо, секретна кількість силовиків у центрі Києва на горищах шукає терористів.

В Німеччині виявили шпигунів, які відстежували озброєння і навчання українських військових

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