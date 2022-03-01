Збитки російських мільярдерів зросли більш ніж вдвічі після вторгнення Росії до України

21 найбагатша людина Росії цього року разом втратила 84 млрд дол.
Статки найбагатших людей Росії зазнають шкоди на тлі масового розпродажу ринку, оскільки західні країни запроваджують санкції проти РФ після її вторгнення до України.
Про це пише Business Insider.
За даними Bloomberg Billionaires Index, 21 найбагатша особа Росії цього року разом втратила 84 млрд дол. Їхні фінансові втрати зросли більш ніж вдвічі з початку російського вторгнення до України: та сама група мільярдерів втратила загальну суму 39 млрд дол лише за один день після вторгнення, внаслідок чого фондовий ринок країни минулого тижня впав на 50%.
Потрясіння на ринку спонукали центральний банк РФ зупинити торги на Московській біржі, щоб зупинити подальше падіння. Незважаючи на це, статки російських мільярдерів продовжували піддаватися тиску, оскільки деякі з їхніх компаній зареєстровані в інших країнах світу.
Найбільше серед російських мільярдерів втратив голова правління "Лукойлу" Вагіт Алекперов, який цього року втратив 14 млрд дол. – 60% свого капіталу – після того, як вартість акцій компанії на Лондонській фондовій біржі впала приблизно на 80%. За даними Bloomberg, зараз статок Алекперова становить 8,8 млрд дол.
За даними Bloomberg, найбагатша відома людина Росії Володимир Потанін втратив 6,2 млрд дол. і тепер має статки в 24,7 млрд дол. Ціна акцій "Норильського нікелю", президентом якого є Потанін, на Лондонській фондовій біржі впала на 56%.
Президент Уральської гірничо-металургійної компанії Іскандар Махмудов узагалі вибув зі списку мільярдерів, повідомляє Bloomberg.
Андрій Мельниченко – єдиний російський мільярдер, який на сьогоднішні досяг прибутку в цьому році. За даними Bloomberg, його статки значною мірою отримані від приватної компанії з виробництва добрив EuroChem і компанії з енергетичного вугілля SUEK.
Ще до вторгнення Росії до України США та Велика Британія вже запровадили санкції проти російських олігархів та членів їхніх сімей. Серед осіб, які потрапили під санкції Британії, був олігарх Геннадій Тимченко, який має тісні зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє Reuters. Його статок зараз становить 11,1 млрд дол. після зниження на 11,3 млрд дол. цього року.
Ось розбивка десятки найбагатших людей Росії, їхній капітал і те, як змінилося їхнє багатство цього року, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.
- Володимир Потанін – 24,7 – -6,20 млрд дол.
- Олексій Мордашов – 21,9 – -6,94 млрд дол.
- Леонід Міхельсон – 21,5 – -10,9 млрд дол.
- Володимир Лісін – 20,8 – -7,19 млрд дол.
- Алішер Усманов – 19,7 – -1,59 млрд дол.
- Андрій Мельниченко – 19,5 – +1,99 млрд дол.
- Віктор Вексельберг – 16,9 – -1,58 млрд дол.
- Роман Абрамович – 13,7 – -4,29 млрд дол.
- Михайло Прохоров – 13,5 – -0,45 млрд дол.
- Сулейман Керімов – 11,3 – -3,93 млрд дол.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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