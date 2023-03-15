Збиття американського MQ-9 Reaper росіянами: у Туреччині закликають до "розумного вирішення" інциденту

В Анкарі виступають за "розумне вирішення" інциденту із безпілотником США.

Туреччина обговорює можливість "відкрити" Босфор для військових США, щоб ті могли забрати збитий авіацією РФ американський безпілотник MQ-9 Reaper.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, пише Bloomberg.

За його словами, Туреччина стежить за ситуацією.

Він наголосив, що в Анкарі виступають за "розумне вирішення" інциденту і підтримують діалог у питанні інциденту.

"Як вам відомо, такий інцидент стався вчора... Ми уважно стежимо за подією. У нас є різні контакти", - сказав міністр.

Російська авіація збила американський дрон MQ-9 Reaper

14 березня російський винищувач Су-27 спробував перехопити безпілотник США MQ-9 в повітряному просторі над водами за межами морської акваторії РФ. Один із російських літаків вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого Військово-повітряним силам США довелося затопити власний дрон.

Американські військові, які стежили за переслідуванням російськими винищувачами Су-27 безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем, були шоковані. Су-27 кружляли над Reaper і зливали на нього пальне, щоб, можливо, залити камери безпілотника або пошкодити його датчики.

У Білому домі заявили, що США вживають необхідних заходів, щоб уламки безпілотника MQ-9 Reaper не потрапили у чужі руки. Учорашній інцидент у Вашингтоні назвали "унікальним", через те, наскільки "небезпечними, непрофесійними та безрозсудними" були дії Росії.

Посла РФ у США викликали в Державний департамент у Вашингтоні у зв'язку із інцидентом. Його зустріч із помічником держсекретаря з європейських справ Карен Донфрід тривала близько пів години.

Посол РФ, своєю чергою, заявив про небажання "конфронтації" його країни зі Штатами, і що американська авіація має триматися подалі "від російського кордону".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що збиття росіянам безпілотника MQ-9 Reaper є сигналом диктатора РФ Володимира Путіна Заходу, який показує готовність підвищувати ставки.

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