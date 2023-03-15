Збиття дрона США над Чорним морем: нові подробиці про провокацію РФ і її наслідки для України

Російські військові діяли за сценарієм, відпрацьованим ще в радянські часи.

Провокація Росії зі знищенням американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем посилила напругу між Кремлем і Вашингтоном.

Аналітики сходяться на думці, що подія поблизу окупованого Криму матиме наслідки не лише для РФ, але й для України.

ТСН.ua зібрав подробиці інциденту і думки експертів - яку мету переслідує Росія, якою буде відповідь США, як провокація в Чорному морі може позначитись на підтримці України Заходом.

Інцидент у Чорному морі: версії сторін

Командування сил США в Європі повідомило, що розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper проводив рутинну операцію в міжнародному повітряному просторі, коли два російські літаки спробували його перехопити. Один із російських літаків, як йдеться у заяві, вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого американським силам довелося затопити власний дрон.

Представник Білого дому Джон Кірбі назвав інцидент унікальним - настільки "небезпечними, непрофесійними та безрозсудними" були дії Росії.

Як наголосив командувач ВПС США генерал Джеймс Гекер, літаки США та союзників продовжать здійснювати польоти в міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародних законів. Він додав, що "агресивні дії російського екіпажу - небезпечні, і можуть призвести до прорахунку та ненавмисної ескалації".

За даними ЗМІ, американські військові, які стежили за переслідуванням російськими винищувачами Су-27 безпілотника MQ-9 Reaper, були шоковані. Су-27 кружляли над Reaper і зливали на нього пальне, щоб, ймовірно, залити камери безпілотника або пошкодити його датчики.

У міноборони РФ заявили, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника. За російською версією, "внаслідок різкого маневрування в районі 09:30 (мск) безпілотний літальний апарат MQ-9 перейшов у некерований політ із втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею".

У зв'язку із інцидентом посла РФ у США Анатолія Антонова викликали в Державний департамент у Вашингтоні. Антонов заявив, що "американським літакам нема чого робити поблизу російського кордону". Дипломат наполягає, що дії російських пілотів були професійними, і "жодних контактів не було, наші винищувачі не застосовували жодної зброї".

Провокація за відпрацьованим сценарієм

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що зіткнення російського Су-27 з американським БПЛА MQ-9 Reaper — спланована провокація. За його словами, у РФ багатий досвід таких провокацій без задіяння засобів ураження.

"Ще в радянські часи практикувалися провокаційні й небезпечні дії авіації та кораблів стосовно супротивників... Су-27 пішов на зближення з БПЛА MQ-9, свідомо ставлячи за мету його знищення за допомогою пошкодження гвинта. Скидання палива перед зближенням було обумовлено зменшенням ризику займання й детонації... Американський розвідувальний БПЛА, вартістю як винищувач, був збитий малою, дуже малою ціною. Мету досягнуто", — вважає Коваленко.

Він також прогнозує, що США не відреагують на інцидент військовим чином.

"Але ось до чого вони (росіяни - ред.) можуть спонукати Вашингтон під час формування наступного пакету військової допомоги Україні — ось у чому питання. Адже без відповіді цей виклик не залишиться", — додав експерт.

Чи відповідатимуть США

Інцидент у Чорному морі призведе до загострення між РФ і США. Як відповідь не виключене навіть знищення російського військового літака.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі "BBC News Україна".

"На мою думку, це були цілеспрямовані дії російської авіації. Тут не має бути жодних сумнівів - вони мали намір пошкодити або знищити американський безпілотник... Хочу нагадати, що російські літаки досить часто порушують повітряний простір країн Балтії. Не можна виключати, що якісь небезпечні непрофесійні дії можуть проявити і американські пілоти, або пілоти НАТО - як це зробили росіяни", - наголосив він.

Експерт нагадав, що США мають намір продовжувати польоти над Чорним морем, зокрема з застосуванням "Ріперів".

"Це є свідченням того, що вони не бояться агресивних проявів ескалації з російського боку. Але таким чином вони подають Росії сигнал - спробуйте ще раз щось зробити, тоді не виключено, що американські повітряні сили зважаться на збиття якогось російського літака, який може вчиняти такі дії", - зазначив Мусієнко.

Наслідки інциденту для України

Інцидент у Чорному морі може зіграти на руку Україні і збільшити обсяги західної військової допомоги Києву.

Таку думку висловив в ефірі всеукраїнського телемарафону військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков.

Катков нагадав, що інцидент стався напередодні чергового саміту "Рамштайн", де обговорюватиметься протидія російській агресії:

"Через ситуація зі збитим тараном американським розвідувальним БПЛА у Чорному морі, можливо, повістка дня трохи зміниться. Всі розуміють, що протидіяти РФ необхідно. І якщо не давати відповідну відповідь на її агресивні дії, то більше вона собі буде дозволяти. Сьогодні вони знищили БПЛА, після цього щось із американським пілотованим літаком зроблять".

За словами експерта, "сам факт, що це відбулося перед "Рамштайном", може зіграти на руку Україні".

Своєю чергою, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко вважає, що Росія намагається залякувати Захід, щоб позбавити Україну підтримки союзників.

На своїй Facebook-сторінці Денисенко назвав три висновки для України щодо інциденту в Чорному морі:

Росіяни вирішили дещо підняти градус. Очевидно, все це робиться, не в останню чергу, через заяви Трампа та Десантіса про зменшення допомоги Україні. Логіка росіян наступна: Байден воювати не хоче і не буде, а республіканці будуть "хитати" демократів. Росіянам потрібно хитати стійкість колективного заходу. І збитий безпілотник - один із елементів цієї гри. Найважливіше для нас - те, що попри все, ми маємо доволі слабкі лобістські можливості в Вашингтоні. І, на жаль, важелі тиску неймовірно обмежені. Створення лобістських потужностей - один з найважливіших наших фронтів. На жаль, поки цей фронт виглядає аж надто оголеним.

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