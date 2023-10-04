Збиття пасажирського літака МАУ над Тегераном: Іран відмовляється визнати свою провину

У МЗС повідомили, що Іран досі не бажає підтримувати позицію України та продовжує ігнорувати будь-які претензії.

Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність за збиття українського літака МАУ Боїнг-737 8 січня 2020 року.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що цього тижня представники чотирьох країн-членів Координаційної групи зустрілися з посадовими особами Ірану, щоб обговорити відповідальність Ісламської Республіки Іран як держави за збиття рейсу PS752.

Ключовими темами під час обговорень була:

відповідальність Ірану за порушення ним міжнародного права,

необхідність повного відшкодування шкоди.

У відомстві наголосили, що повне відшкодування означає більше, ніж просто фінансова компенсація.

"Іран досі не бажає підтримувати нашу позицію по суті та продовжує ігнорувати наші претензії. Виходячи з обговорень, які відбулися цього тижня, Група вважає, що наша позиція та позиція Ірану занадто далекі одне від одного, щоб узгодити їх шляхом проведення переговорів", - йдеться у повідомленні.

У МЗС підкреслили, що Координаційна група продовжуватиме вживати заходів для врегулювання цього питання відповідно до норм міжнародного права, включно в рамках провадження у Міжнародному Суді ООН.

Нагадаємо, у квітні 2023 року в Ірані винесли вирок 10 військовим, які збили український літак з пасажирами.

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