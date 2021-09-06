Збиття MH17 на Донбасі: названо потенційні дати винесення вироку у справі

Збиття MH17 на Донбасі: названо потенційні дати винесення вироку у справі

Суд не зможе винести рішення у справі про збиття MH17 у звичний термін, зокрема, через велику кількість матеріалів.

Вирок у справі про катастрофу MH17 на Донбасі в липні 2014 року може буде винесено 2022 року. Попередньо в суді в Гаазі (Нідерланди) називають три дати.

Про це повідомила кореспондентка нідерландського De Telegraaf Саскія Беллеман у Twitter.

Беллеман розповіла, що суд не зможе винести рішення у звичайний двотижневий термін після завершення розслідування, оскільки справа складна і з великою кількістю матеріалів.

"Є три можливих дати рішення: 22 вересня, 17 листопада чи 15 грудня 2022 року ", - написала кореспондентка.

Як повідомлялося, нідерландські юристи вивчають українське законодавство заради компенсації постраждалим. Для цього представники потерпілих вже залучили українську юридичну фірму, яка провела аналіз, і зараз ці документи перекладають нідерландською мовою.

Раніше повідомлялося, що нідерландський суд відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи MH17.

Нагадаємо:

Літак Малазійських авіаліній, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.

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