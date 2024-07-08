Збиття російських ракет і БпЛА: Зеленський повідомив про домовленості з Польщею

Розробляється механізм збиття Польщею російських ракет і БпЛА у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Особливо ми вдячні щодо спеціальних домовленостей. І це відображено в безпековій угоді, де передбачено положення про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі. І тут я впевнений, що наші команди Міноборони пропрацюють разом із нашими військовими — як саме швидко ми можемо реалізувати цей пункт наших домовленостей", — сказав президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський під час візиту до Варшави підписав із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском угоду про співробітництво у сфері безпеки. Цей документ передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Масована атака по Україні! Вибухи! Росія прицільно влупила в Охматдит! Моторошні кадри і подробиці!

Читайте також: