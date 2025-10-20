Збій Amazon Web Services спричинив перебої у роботі популярних платформ: що не працює

Amazon Web Services / © DepositPhotos

У ніч проти 20 жовтня за американським часом користувачі по всьому світу повідомляли про проблеми з доступом до різних онлайн-платформ — причиною став збій у роботі Amazon Web Services (AWS).

Про це повідомляє Downdetector.

Користувачі по всьому світу повідомляють про масштабні проблеми у роботі популярних онлайн-сервісів. Зокрема, збій торкнувся месенджера Signal, а також частини сервісів самої компанії Amazon, які працюють із перебоями.

Також спостерігаються неполадки у роботі Zoom, Reddit, The Wall Street Journal, Snapchat та IMDb. Зафіксовано, що «лежить» хмарна інфраструктура Amazon Web Services (AWS) — один із найбільших провайдерів хмарних технологій у світі.

Як повідомляє портал Downdetector, саме збій у роботі AWS став головною причиною неполадок у численних сервісах. За словами користувачів, найбільше проблем виникло в регіоні US-East-1, де розташовані ключові дата-центри Amazon. Збій у цьому сегменті спричинив труднощі з підключенням і роботою сервісів, які залежать від інфраструктури AWS.

