Молодіжне товариство створено за погодженням та за підтримки консула КНДР.

У російському місті Хабаровську на базі місцевої школи створили молодіжне товариство із вивчення ідей чучхе – національної ідеології Північної Кореї.

Про це повідомили російські пропагандисти агентства ТАСС.

Засновником товариства став місцевий вчитель історії Владислав Кушніренко, який раніше очолював хабаровське відділення прокремлівського руху "Молода гвардія".

За його словами, товариство створено за погодженням та за підтримки консула КНДР Лі Сен Іра, а його метою є розвиток двосторонніх відносин Росії та КНДР.

Тож тепер російські школярі у Хабаровську вивчають “розвиток економіки” КНДР за правління Кім Чен Ина, теперішнє відродження “японського мілітаризму” та “розгром американських агресорів” у Корейській війні 1950-1953 років.

Засновник товариства висловив сподівання, що до вивчення ідей чучхе приєднаються учні інших шкіл. При цьому він наголосив, що "чим міцніший союз Москви і Пхеньяну, тим ближчий крах американського імперіалізму".

Нагадаємо, у КНДР двох 16-річних хлопчиків засудили до 12 років каторжних робіт за перегляд південнокорейських фільмів.

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