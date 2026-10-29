Зближення з Трампом розв’язало руки Путіну: як це вплине на війну в Україні

Путін та Трамп / © Associated Press

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Дизельна угода між Трампом і Путіним — це лише початок відновлення великої економічної співпраці між США та РФ. Поки американський бізнес таємно домовляється з підсанкційними компаніями Росії, майбутні мирні переговори щодо України опиняються під загрозою зриву.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

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Дизельна угода як політичний сигнал США та Росії

За даними журналістів, першим реальним кроком до потепління стала домовленість про постачання російського дизелю до Сполучених Штатів. Le Monde зазначає, що 23 жовтня до Нью-Йорка вирушив танкер із 40 тисячами тонн пального.

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У виданні підкреслюють, цей обсяг не вплине на американські ціни, тому угода є суто політичним жестом.

«Не має значення, якщо угода щодо дизельного пального не принесе очікуваних економічних вигод; важливим є ефект від оголошення», — пояснив виданню експерт Центру нових євразійських стратегій Сергій Алексашенко.

Як додає Le Monde, у Кремлі сприймають це зближення з адміністрацією Трампа як доказ того, що розкол між США та Європою поглиблюється.

Масштабні економічні проєкти та обхід санкцій

Крім того, за інформацією французького медіа, сторони паралельно обговорюють значно масштабніші проєкти. Серед них — повернення американських компаній до російського нафтового сектору, спільний видобуток вуглеводнів біля Сахаліну та продаж активів компанії «Лукойл» інвесторам, пов’язаним із Білим домом.

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Також зазначається про ймовірне відкриття неба РФ для американських літаків, співпрацю щодо титану та відновлення роботи газопроводу «Північний потік».

Хоча реалізація цих проєктів вимагає зняття санкцій, Le Monde стверджує, що бізнес уже працює в обхід обмежень. Видання наводить приклад американської компанії Polar Train LNG, яка співпрацює з підсанкційним російським виробником газу «Новатек».

Загроза для мирних переговорів в Абу-Дабі

На тлі цього, як наголошують журналісти, перспективи мирних переговорів в Абу-Дабі за участю України, США та РФ виглядають невизначеними. Представник Росії Юрій Ушаков заявив, що Москва жорстко вимагатиме виконання своїх умов. Водночас Володимир Зеленський раніше попереджав, що американська підтримка Путіна серйозно ускладнить становище Києва.

Підсумовуючи ситуацію, Le Monde наводить цитату очільника російського МЗС Сергія Лаврова, яка свідчить про наміри РФ продовжувати бойові дії:

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«Ця війна триватиме, і я навіть сказав би, що вона, ймовірно, посилиться».

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у ЗМІ розкрили три прийоми Кремля, який російський диктатор Володими Путін використовує, аби маніпулювати Трампом на свою користь.

Також РФ вміло відокремила війну в Україні від бізнес-домовленостей зі США. Аналітики попереджають, що така стратегія нейтралізує Вашингтон як союзника Києва.

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