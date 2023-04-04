Збоченець у колготках та наручниках ховався у домі жінки 6 годин перед нападом: чим все закінчилося

У Великій Британії грабіжник-збоченець протягом шести годин ховався в будинку жінки, перш ніж здійснити напад на неї.

Про це пише Leicestershire Live.

У повідомленні йдеться, що 47-річний Марк Меддок у жіночих колготках, іграшкових наручниках та з пов’язкою на очах переховувався у помешканні жертви. Потім він спробував залізти у ліжко жінки, щоб зґвалтувати її. Втім, крики жінки змусили його втекти. Вона вдарила його ногою в груди і вигнала з дому.

Королівський суд Лестера дізнався, що Меддок ходив біля будинку жертви протягом кількох місяців, що передували інциденту 11 червня минулого року.

Сусіди якоїсь миті зіткнулися зі збоченцем, втім, він збрехав і сказав, що помилився будинком після того, як тинявся вулицею.

Фото: leicestermercury.co.uk

Поліція дізналася із запису з камер відеоспостереження, що Меддок увійшов до будинку о 22:10 у суботу, 11 червня, і зіткнувся з жінкою, яка заснула перед телевізором, о 4:30 ранку, коли вона піднялася нагору до своєї спальні.

"Я відчула абсолютний жах. Я повірила, що він збирається мене зґвалтувати. Не можу пояснити шок і страх, які я зазнала, коли розплющила очі і побачила, що він стоїть переді мною і поводиться таким чином", - розповіла жінка.

Безробітного Марка, якого, як кажуть, повії в масажному салоні "спонукали" носити колготки під час сексуальних контактів, ув'язнили на п'ять років.

Нагадаємо, у Великій Британії вчителька хизувалася сексуальним життям перед учнями і називала їх "довб**обами". Стало відомо, як її покарали.

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