Збрехав про вкрадений мільйон євро: у Польщі затримали українця — подробиці

Польська поліція затримала українця, який брехав про вкрадений у нього мільйон євро.

У Польщі поліція взяла під варту 58-річного українця за надання фальшивих свідчень у справі про крадіжку 4 мільйонів злотих (близько 1 млн євро). У правоохоронців, які проводили допит, виникли сумніви щодо походження великої суми, яку було викрадено в іноземця.

Про це повідомляє RMF24.

Українець заявив про пограбування у квітні. Під час допиту він стверджував, що вся сума належить йому. Гроші нібито були отримані від продажу майна та з його заощаджень.

За даними поліції, наприкінці квітня двоє невідомих чоловіків напали на українця, коли він заходив до під'їзду багатоквартирного будинку на вулиці Кошикова у Варшаві. Вони збили його з ніг, жорстоко побили і відібрали сумку з грошима. Раніше 58-річний чоловік був в обмінному пункті, де обміняв іноземну валюту на злоті.

Проте польські правоохоронці з'ясували, що викрадені гроші не належать чоловікові. Суд вирішив взяти його під варту, щоб він не перешкоджав слідству.

Як пише видання, на цьому етапі правоохоронці не бажають розголошувати подробиці своїх висновків.

Нагадаємо, у Польщі сталося моторошне вбивство українця – його тіло розчленували та спалили (подробиці).

Читайте також провідні новини дня: