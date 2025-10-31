Зброя чи російська ІПСО: експерт розповів про реальні потужності ракети “Орешнік”

Росія наразі немає серійного виробництва ракет «Орешнік» / © ТСН.ua

Гучні заяви Росії про нібито серійне виробництво новітньої ракетної системи «Орешнік» поки що не відповідають дійсності. Наразі йдеться лише про дослідні та передсерійні зразки, які Москва використовує для психологічного тиску та ІПСО-операцій. Хоча навіть невеликі партії такої зброї могли б становити загрозу, її реальні тактико-технічні можливості обмежені.

Про це розповів директор безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук в ефірі телеканалу «КИЇВ24».

Ознаки відсутності серійного виробництва

За словами Лакійчука, великий галас довкола «Орешніка» з’явився ще позаминулого року. Однак, судячи з того, що тоді фіксувалися лише дослідна експлуатація та навчально-бойові пуски, це свідчить про одну річ: Росія не готова до серійного виробництва.

«Спочатку ракета, ракетний комплекс, він розробляється, налаштовується, і коли він вже готовий, то налаштовуються виробничі потужності для серійного виробництва», — пояснив експерт.

Він висловив великий сумнів щодо існування в Росії потужних ліній для виробництва «Орешників». Лакійчук також іронічно згадав, що в інформаційному полі ця ракета, схоже, залишилася лише в пам’яті одного політика:

«Один Лукашенко тільки пам’ятає про “Орешнік“ і каже, що в Росії є один єдиний “Орешнік“, який він нам віддасть, ми його посадимо, буде рости.»

Наскільки реальна загроза

Навіть за відсутності повноцінного серійного виробництва, деякі дослідні чи передсерійні вироби становлять небезпеку для України, оскільки можуть бути застосовані по нашій території. Однак експерт класифікує таку зброю як «вундер-вафлі» — системи, якими ворог насамперед намагається налякати, але які мають обмежені реальні спроможності.

Водночас Павло Лакійчук наголосив на одній критичній небезпеці. Він підкреслив, що якщо ця ракета призначена для перенесення ядерних зарядів, її потенційне застосування може стати катастрофою глобального масштабу.

«Якщо вона [ракета „Орешнік“ — ред.] буде застосована, не дай Боже, з ядерними боєголовками, по Україні, зокрема, це буде катастрофа, це буде біда», — підкреслив Лакійчук, зазначивши, що це стане також великим ударом по світовому ядерному стримуванню.

Нагадаємо, окупанти постійно залякують світ та Україну можливим ударом ракети “Орешнік”. Але Україна знищила один із трьох комплексів "Орешнік" на території РФ, тож росіяни втратили третину своїх “аргументів”.