Зброя-привид: Жданов розповів, що відомо про морські дрони і як вдалося дістати до кораблів РФ

Морські дрони, які атакують кораблі РФ у Чорному морі, програмують заздалегідь і вони можуть маневрувати під час атаки за допомогою оператора.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб-каналі.

Він зазначив, що танкер був не в Керчі, а перед мостом у Чорному морі: “Він стояв на траверсі біля Керченської протоки”.

“Дрон — це не балістична ракета, яка нікуди не звертає — вона злетіла, скоригувалася і пішла по балістичній траєкторії чітко, прямо, нікуди не звертаючи. А дрони високоманеврені. Дальність застосування дронів раніше оголошувалася в їх характеристиці до 800 км, якщо він йде як “камікадзе”. Тому те, що від Одеси до Новоросійська 600 км, не так важливо”, — розповів експерт.

Він продовжив: “У дрону запас ходу був ще як мінімум на 200 км. А може сьогодні паливні баки збільшені і вони можуть іти ще далі. Відкритих даних стосовно характеристик, на жаль, немає, є тільки приблизні — те, що отримали ЗМІ, те і гуляє в медіапросторі”.

Зв’язок з дроном є і оператор ним керує, зауважив експерт. “Його можна програмувати, можна закласти маршрут до певної точки, потім оператор знову бере керування на себе, вивчає ситуацію через відеоканал цього дрону і далі приймає рішення, куди цей дрон спрямувати. Він може маневрувати під час атаки за допомогою оператора”, — резюмував Олег Жданов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оружие-призрак? Что известно о морских дронах и как удалось достать корабли РФ — ЖДАНОВ

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня в районі Керченської протоки внаслідок атаки надводного дрона було пошкоджено російський танкер SIG.

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