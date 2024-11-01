Зброя в кредит: уряд Польщі розглядає новий спосіб допомоги Україні

Очільник польського МЗС повідомив, що збивати російські ракети над Україною без погодження з НАТО його країна не буде.

Уряд Польщі вніс пропозицію про “оборонний кредит” для України для придбання озброєння.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі телеканалу Polsat News.

"Це можна було зробити з самого початку: будь ласка, купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєте, то віддасте", - заявив польський міністр.

Також читайте Польща готується до нової хвилі біженців з України: там пояснили причини

При цьому він назвав Польщу прифронтовою країною цієї війни, єдиною серед країн ЄС і НАТО, сусідами якої є Росія і Україна.

"Україна розуміє, що ми теж маємо стримувати Путіна", - додав він.

Сікорський підкреслив, що Польща має “власні потреби в обороні”, тому він як міністр польського уряду зобов’язаний “тримати цю війну якомога далі від наших кордонів”.

При цьому очільник польського МЗС додав, що збивати російські ракети над Україною без погодження з НАТО його країна не буде.

"Польща ухвалюватиме рішення разом з НАТО. Рішення ще не ухвалене", - зазначив він.

Нагадаємо, коментуючи слова Зеленського щодо відмови Польщі передавати Україні МіГи, очільник польського МЗС Радослав Сікорський вказав на той факт, що Росія загрожує й Польщі.

Читайте також: