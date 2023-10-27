Зброя зі Словаччини може надходити до України: спікер парламенту Пеллегріні назвав умову

Призупинення військової допомоги Україні новим урядом у Братиславі не вплине на комерційні замовлення.

Спікер парламенту Словаччини, лідер партії “Глас”, яка входить в урядову коаліцію, Петер Пеллегріні вважає, що призупинення військової допомоги Україні новим урядом у Братиславі не вплине на комерційні замовлення.

Про це повідомляє словацьке видання Pravda з посиланням на заяву топчиновника, яку він зробив у п’ятницю, 27 жовтня.

За його словами, недавню заяву прем'єр-міністра Роберта Фіцо про призупинення військової допомоги Україні слід розуміти в контексті постачання зброї зі Словаччини, яка належала словацькій армії. Що стосується замовлень словацьких збройних заводів на комерційній основі, то голова парламенту виступає за те, щоб вони продовжувалися.

“Я переконаний, що уряд запровадить таку політику, що коли хтось замовляє якісь системи в наших компаній і платить за них, а потім їх десь використовує або перепродає, це буде підтримка словацької промисловості. Я особисто виступатиму за те, щоб словацькі заводи, які виробляють військову техніку, продовжували виробництво та продавали продукцію за комерційними цінами", - сказав Пеллегріні, який є головою другої за потужністю партії в урядовій коаліції.

У Словаччині зараз виробляють 16 самохідних гаубиць Zuzana 2 для України. Проект на понад 90 млн євро фінансують Норвегія, Данія та Німеччина.

Нагадаємо, напередодні, 26 жовтня, новопризначений прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що його уряд не підтримуватиме Україну військовою допомогою.

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