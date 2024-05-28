Збройні сили Білорусі готуються до можливого нападу "незаконних формувань" – військовий аналітик

Керівництво Білорусі насправді дуже серйозно сприймає те, що білоруські війська, які нині перебувають в Україні, ніби можуть проголосити себе незалежними від центральної влади та звернутися до Світлани Тихановської за визнанням.

Збройні сили Білорусі готуються до можливого нападу "незаконних білоруських формувань" з території України на південь Брестської області.

Про це сказав білоруський військовий аналітик Олександр Алесін в ефірі "КИЇВ 24".

Ця операція постійно відпрацьовується білоруськими військовими: перекидання сил спеціальних операцій на кордон для прикриття від цієї потенційної загрози, розповів Олександр Алесін.

"Єдине, до чого готується Білорусь, – це до можливого нападу незаконних, як каже влада, білоруських формувань з території України на південь Брестської області. Ця операція постійно відпрацьовується білоруськими військовими: перекидання сил спеціальних операцій на кордон для прикриття від цієї потенційної загрози", – пояснив Алексін.

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