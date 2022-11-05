Збройний конфлікт у ДР Конго завдовжки 30 років: до битви приєднуються кенійські війська

Східна ДР Конго наділена надзвичайними природними багатствами. Корисні копалини відіграли ключову роль у збройному конфлікті, який розпочався там понад 30 років тому.

У Демократичній Республіці Конго відновилися бойові дії між військами країни та повстанцями M23 в одному з найтриваліших конфліктів у світі. Тепер до битви приєдналися і війська Кенії.

Про це повідомляє BBC.

Після відновлення боїв понад 100 тис. людей залишили свої домівки, а десятки загинули. До битви долучилися кенійські сили, щоб підтримати армію ДР Конго та встановити мир у багатій на корисні копалини країні, за яку воюють численні різні збройні групи.

Чому спалахнув конфлікт

Конфлікт у ДР Конго спалахнув 30 років тому. Внаслідок цього загинули понад 6 млн людей, ще 4,5 млн осіб змушені були залишити свої домівки. Рівень насильства там знову зріс 2021 року. Сили безпеки країни борються проти понад 100 озброєних груп на сході. Це попри те, що там діє велика миротворча операція ООН.

У початку конфлікту один одного звинувачують і повстанці M23, і конголезька армія. Інтенсивність ескалації була такою, що президент ДР Конго Фелікс Тшісекеді закликав 3 листопада молодь країни "організуватися в групи пильності", щоб підтримати армію.

Зауважимо, що протистояння в ДР Конго погіршує дипломатичні відносини країни з Руандою. Конголезці звинувачують своїх сусідів у підтримці повстанців М23 та навіть вислали минулого тижня посла Руанди. Водночас Руанда заперечує ці звинувачення

Сформована 10 років тому група повстанців M23 стверджує, що захищає інтереси етнічних тутсі, які проживають у ДР Конго, проти бойовиків хуту.

Зауважимо, що на чолі повстанської армії тутсі прийшов до влади президент Руанди Пол Кагаме. Армія тутсі бореться з екстремістами хуту, які вбили сотні тисяч етнічних тутсі під час геноциду 1994 року. Після того, як війська Кагаме захопили владу в Руанді, багато хто втік до ДР Конго, перенісши конфлікт разом із собою через кордон.

У спробі пом'якшити останню кризу лідери Східноафриканського співтовариства погодилися надіслати сили для придушення бойових дій у ДР Конго лише через кілька місяців після того, як ця країна приєдналася до регіонального угруповання.

Скільки військ поїде до ДР Конго

Конкретних цифр щодо передбачуваної кількості задіяних військ немає. Наразі відомо, що лише чотири країни – Кенія, Уганда, Південний Судан і Бурунді – надсилають своїх солдатів.

Тисяча кенійських військовослужбовців приєднаються до своїх колег з Бурунді, які прибули до ДР Конго на початку серпня для спільної місії проти повстанців. Водночас невідомо, чи розгорне війська Танзанія.

Військові офіційні особи відмовилися розкрити кількість залучених солдатів з міркувань безпеки та стратегічних причин.

Бурундійські солдати зараз базуються в Луберезі поблизу Букаву в Південному Ківу. Кенійський контингент буде дислокований поблизу Гоми в Північному Ківу та командуватиме регіональними силами Східноафриканського співтовариства.

Руанда також є членом цього співтовариства, але було погоджено, що вона не повинна брати участь у регіональних силах.

Що змінить сила Східної Африки

Повстанці M23 захопили кілька міст у східній ДР Конго та завоювали позиції за останні тижні. Але це не єдина група, з якою сили Східної Африки воюватимуть у трьох найбільш проблемних провінціях – Північному Ківу, Південному Ківу та Ітурі.

Кожен з різних контингентів матиме різні місії. Кенійські солдати зосередяться на повстанцях у районі Північного Ківу, де деякі їхні колеги вже включені до складу сил ООН.

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Угандійські війська переслідуватимуть Об’єднані демократичні сили, які пов’язані з "Ісламською державою" в Північному Ківу та Ітурі, і які влаштували напади в Уганді.

Бурундійські війська будуть зосереджені в Південному Ківу, де вони будуть битися з бойовиками Табари. Збройні сили Південного Судану боротимуться із залишками Армії опору.

Чим східноафриканські сили відрізняються від місії ООН

Роль регіональних сил Східної Африки чітко визначена як націлювання на збройні групи.

ООН має миротворчу місію в ДР Конго від 2000 року і раніше обмежувалася захистом цивільного населення та підтримкою операцій конголезької армії. Однак пізніше ООН схвалила створення бойових сил з мандатом на проведення цілеспрямованих наступальних операцій задля утихомирення збройних груп у регіоні. До складу бригади втручання входять війська з Південної Африки, Танзанії та Малаві.

Багато конголезців різко критикують місію ООН, відому як Monusco, звинувачуючи її 13 тис. військових у тому, що вони не змогли захистити їх від повстанців. Раніше цього року відбулися смертельні протести проти ООН, і вони відновилися останніми днями, коли M23 просувається вперед.

Аналітики з питань безпеки кажуть, що східноафриканським силам і Monusco потрібно буде тісно координувати свою роботу, якщо вони хочуть бути ефективними.

Які інтереси Кенії в ДР Конго

Кенія відіграла важливу роль у спробі досягти постійного миру між ДР Конго та повстанцями.

У липні колишній президент Кенії Ухуру Кеніатта, який відіграв ключову роль у приєднанні ДР Конго до Східноафриканського співтовариства у березні, був призначений сприяти переговорам і спостерігати за виконанням мирної угоди, про яку обидві сторони домовилися в Найробі.

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Аналітики з питань оборони та безпеки кажуть, що ДР Конго лобіювала наступника Кеніятта Вільяма Руто щодо мирної ініціативи та розгортання регіональних сил.

Будучи найрозвиненішою економікою Східної Африки, Кенія прагне розвивати свої ділові зв’язки в регіоні через торгівлю та інвестиції.

Чому східна ДР Конго така нестабільна

Східна ДР Конго наділена надзвичайними природними багатствами. Корисні копалини відіграли ключову роль у збройному конфлікті, який тривав там понад 30 років. Численні групи повстанців фінансували свою окупацію регіону, видобуваючи такі корисні копалини, як олово, вольфрам, тантал і золото.

Президент Тшісекеді каже, що Руанда хоче дестабілізувати регіон, аби привласнити його корисні копалини, але Руанда заперечує будь-яку причетність до заворушень у ДР Конго. Однак у 1990-х роках Руанда двічі надсилала свої війська до свого набагато більшого сусіда, заявляючи, що намагається зупинити напади повстанців хуту, які базуються там.

Це призвело до конфлікту, який зрештою залучив армії семи африканських держав.

Доповідь групи експертів ООН 2002 року виявила, що злочинці, пов’язані з силами безпеки Уганди, Руанди, Зімбабве та ДР Конго, отримали вигоду від розробки корисних копалин цієї країни.

Нагадаємо, в січні цього року українські миротворці 18-го вертолітного загону місії ООН знищили військову базу бойовиків у ДР Конго.

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