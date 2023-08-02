Збройний напад у турецькому Ізмірі на співробітницю консульства Швеції: до чого тут Коран

На співробітницю консульства Швеції у турецькому Ізмірі було скоєно збройний напад психічно хворим чоловіком у вівторок, 1 серпня, на тлі протестів проти спалення Корану в Скандинавії.

Про це пише The Telegraph.

Губернатор Ізміра, міста на узбережжі Егейського моря, підтвердив факт стрілянини у своїй заяві і повідомив, що нападник був заарештований.

Турецькі ЗМІ інформують, що напад був пов'язаний із суперечкою щодо візи, але Швеція зіткнулася зі шквалом критики в мусульманських країнах через те, що протестувальники за свободу слова спалюють і оскверняють Коран на її території.

Стрілянина сталася о 9.45 ранку 1 серпня біля консульства, де жертва працювала секретарем, і була здійснена “розумово відсталим” громадянином Туреччини, за словами офіційних осіб.

Міністерство закордонних справ Швеції заявило, що 2 серпня направляє до Ізміра шведського генерального консула для збору додаткової інформації про інцидент.

Напад засуджено

МЗС додало, що не буде більше коментувати “загрозу для дипломатичної служби або заходи безпеки, які вживаються, оскільки це може зашкодити меті цих заходів”.

Турецький уряд засудив напад, заявивши, що відкрито кримінальне провадження.

Швеція засудила протести проти спалення книг на своїй території, але заявила, що не може їх зупинити через закони про свободу слова.

Нагадаємо, сотні протестувальників штурмували головні ворота шведського посольства в столиці Іраку Багдаді рано вранці 20 липня у відповідь на те, що поліція Стокгольма видала дозвіл на проведення демонстрації, організатори якої, як повідомляється, планують чергове спалення священної книги мусульман — Корану.

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