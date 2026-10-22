Збираєтесь до Польщі — готуйте гроші: при в’їзді доведеться мати більше готівки — що задумали

Кордон з Польщею / © Associated Press

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Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі ініціює суттєве підвищення фінансових вимог до іноземців, які планує в’їхати на територію республіки. Відповідний проєкт постанови вже оприлюднений на сайті Урядового центру законодавства країни.

Про це пише Gazetaprawna.pl.

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Діючі досі суми не переглядалися ще з 2016 року. Як пояснюють автори документа, за цей час ціни на товари та споживчі послуги значно зросли, що знецінило попередні нормативи та вимагає їхньої термінової адаптації до реалій ринку.

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Нові норми для коротких та тривалих поїздок

Згідно з новим проєктом постанови:

Для візитів до 4 днів: іноземець повинен мати при собі щонайменше 1000 злотих (раніше вимагалося лише 300 злотих).

Для перебування понад 4 дні: мінімальна сума зростає до 300 злотих на кожен день перебування (замість діючих 75 злотих на добу).

У пояснювальній записці зазначається, що такі зміни приведуть фінансові вимоги Польщі до середнього рівня інших країн Шенгенської зони зі схожими цінами, зокрема Болгарії, Хорватії, Литви та Естонії.

Вимоги для туристів, студентів та осіб на лікуванні

Для окремих категорій громадян, у яких частина витрат вже оплачена або покривається приймаючою стороною, також передбачено підвищення лімітів:

Учасники турінфотурів, таборів, змагань, пацієнти та сезонні працівники: замість 20 злотих на день вимагатиметься щонайменше 130 злотих на кожен день перебування (але загалом не менше ніж 650 злотих за весь період).

Студенти, науковці та слухачі курсів: для тих, хто в’їжджає для навчання чи досліджень, сума на перші два місяці проживання зросте з 1270 злотих до 2020 злотих.

Розробники проєкту зауважують, що підйомом фінансової планки для студентів до 2020 злотих уряд також приводить цей показник у відповідність до мінімального прожиткового рівня, визначеного польським законодавством про соціальну допомогу.

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Очікується, що нові правила та суми набрають чинності за 30 днів після офіційного опублікування постанови.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» оголосила про запуск нових міжнародних поїздів до Польщі. Один із рейсів за №23/24 Київ-Холм стане флагманським і матиме ім’я історика та голови Української Центральної Ради Михайла Грушевського.

Раніше ми писали про те, що Польща може перенести прикордонний контроль з Україною на свою територію, якщо через погіршення безпекової ситуації перевірки на східному боці кордону стануть небезпечними.

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