Збитки від економічних злочинів у Росії за 2025 рік сягнули близько $4 млрд

Рубль / © pixabay.com

Реклама

За січень–листопад 2025 року сукупні збитки від економічних злочинів у РФ становили близько 4 млрд доларів США. Найбільше правоохоронці зафіксували випадків шахрайства, привласнення та розтрати майна, а також незаконних фінансових операцій.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України

Водночас основна частина фінансових втрат припадає на розкрадання бюджетних коштів і зловживання у великих компаніях, зокрема тих, що мають тісні зв’язки з державою. За оцінками, близько 70% виявлених економічних злочинів належать до категорії тяжких і особливо тяжких, що свідчить про існування масштабних і стійких злочинних схем.

Реклама

Злочини дедалі частіше зосереджуються навколо великих грошових потоків, які перебувають під контролем державних структур або пов’язаних із ними корпорацій. Важливу роль у збереженні високого рівня економічної злочинності відіграє корупція в органах влади.

Найбільше корупційних порушень зафіксовано у сферах будівництва, житлово-комунального господарства та військово-промислового комплексу. Аналітики зазначають, що зростання збитків на тлі відносно стабільної кількості справ вказує на глибокі структурні проблеми російської економіки.

Концентрація фінансових ресурсів у державному та корпоративному секторах, слабкий контроль за їх використанням і високі корупційні ризики знижують інвестиційну привабливість Росії навіть для так званих «дружніх» країн і посилюють залежність економіки від адміністративного розподілу коштів замість ринкових механізмів.