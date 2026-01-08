- Дата публікації
Збитки від економічних злочинів у Росії за 2025 рік сягнули близько $4 млрд
У Росії різко зросли фінансові втрати від економічних злочинів упродовж 2025 року, що оголило системні проблеми державного управління та корпоративного сектору на тлі загальної економічної нестабільності.
За січень–листопад 2025 року сукупні збитки від економічних злочинів у РФ становили близько 4 млрд доларів США. Найбільше правоохоронці зафіксували випадків шахрайства, привласнення та розтрати майна, а також незаконних фінансових операцій.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України
Водночас основна частина фінансових втрат припадає на розкрадання бюджетних коштів і зловживання у великих компаніях, зокрема тих, що мають тісні зв’язки з державою. За оцінками, близько 70% виявлених економічних злочинів належать до категорії тяжких і особливо тяжких, що свідчить про існування масштабних і стійких злочинних схем.
Злочини дедалі частіше зосереджуються навколо великих грошових потоків, які перебувають під контролем державних структур або пов’язаних із ними корпорацій. Важливу роль у збереженні високого рівня економічної злочинності відіграє корупція в органах влади.
Найбільше корупційних порушень зафіксовано у сферах будівництва, житлово-комунального господарства та військово-промислового комплексу. Аналітики зазначають, що зростання збитків на тлі відносно стабільної кількості справ вказує на глибокі структурні проблеми російської економіки.
Концентрація фінансових ресурсів у державному та корпоративному секторах, слабкий контроль за їх використанням і високі корупційні ризики знижують інвестиційну привабливість Росії навіть для так званих «дружніх» країн і посилюють залежність економіки від адміністративного розподілу коштів замість ринкових механізмів.