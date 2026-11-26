Петр Павел / © Associated Press

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Президент Чехії Петр Павел вважає, що НАТО має дотримуватися політики «нульової толерантності» до будь-яких порушень суверенітету країн Альянсу з боку Росії. На його думку, союзники повинні бути готовими рішуче реагувати на такі провокації, зокрема збивати російські безпілотники та ракети, які порушують повітряний простір держав-членів НАТО.

Про це Павел заявив під час виступу на засіданні чеського парламенту, присвяченому готовності країни до оборони та підтримці союзницьких військ, який транслював національний суспільний телеканал Česká televize.

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Чеський президент прокоментував нещодавні випадки порушення повітряного простору Польщі російськими засобами ураження, зокрема падіння трьох російських ракет і проникнення безпілотника на польську територію.

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На його переконання, Альянс не повинен обмежуватися дипломатичними протестами та попередженнями, а має демонструвати готовність застосовувати силу для захисту суверенітету своїх членів.

«Росія без вагань карала б за будь-яке порушення рішучою силою. Якщо ми є свідками повторних порушень суверенної території Альянсу, то маємо реагувати на них так, щоб Росія це зрозуміла», — наголосив Павел.

Він уточнив, що така реакція має передбачати, зокрема, готовність збивати російські безпілотники.

На думку президента Чехії, НАТО повинно продемонструвати Москві, що порушення повітряного простору країн Альянсу матимуть конкретні наслідки.

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Росія веде безперервну війну проти Заходу

Значну частину свого виступу Павел присвятив зміні характеру російської загрози. Він зауважив, що європейські держави досі розглядають мир, кризу та війну як окремі стани, тим часом Росія давно відмовилася від такого розмежування.

«Росія давно відмовилася від цієї концепції та сприймає історію як один безперервний конфлікт, у якому змінюються лише тип та інтенсивність застосованих засобів», — пояснив він.

За словами чеського очільника, Москва використовує гібридні методи для дестабілізації Європейського Союзу та НАТО, а також намагається залякати держави Заходу й відмовити їх від підтримки України.

Павел переконаний, що Росія поважає тільки силу, а європейські країни зможуть продемонструвати її лише за умови спільних і скоординованих дій.

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«Росія поважає лише силу, а такою силою Європа буде лише тоді, коли діятиме єдиним фронтом», — заявив він.

Як приклад рішучої оборонної політики президент Чехії навів Фінляндію, яка, на його думку, демонструє готовність реально захищати свою територію.

Чехія не повинна блокувати фінансову допомогу Україні

Окремо Петр Павел висловився щодо підтримки України з боку Європейського Союзу. Він застеріг Прагу від приєднання до групи країн, які можуть блокувати фінансування України в межах довгострокового бюджету ЄС.

«Безпека України значною мірою визначатиме безпеку всієї Європи», — наголосив чеський президент.

Ця заява прозвучала на тлі дискусій щодо майбутнього фінансування України та позиції нового чеського уряду на чолі з Андреєм Бабішем.

Нагадаємо, раніше, після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, Бабіш повторив, що не підтримує прив’язування фінансування України до довгострокового бюджету Євросоюзу, якого домагається канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

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