"Здатні стати незалежними": у Польщі припинять виплачувати фіндопомогу за утримання українців

Уряд Польщі від 1 липня не буде виплачувати кошти для людей, які приймають біженців з України.

Полякам, які забрали біженців до своїх домівок на початку війни, більше не будуть платити по 40 злотих на день. Влада певна, що громадяни можуть самі дати собі раду. Водночас також зберігається тенденція повернення громадян на Батьківщину.

Про це повідомив в ефірі TVP Info заступник голови МВС та представник уряду у справах біженців Павло Босернакер, повідомляють видання Rzeczpospolita і "Польське радіо".

"Ми переконані, що багато людей у ​​Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися", – сказав він і додав, що також будуть винятки, – "Для деяких осіб буде розширено пільги: "інвалідів, вагітних та багатодітних".

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Павел Шеферна додав: "Вже багато людей покидає Польщу, повертається додому. Від 10 травня ми бачимо, що вже більше людей їде з Польщі, ніж в’їздить".

Зазначається, що уряд у спеціальному акті про допомогу біженцям з України спочатку гарантував пільги на перші 60 днів. Місяць тому термін продовжили ще на 60 днів

"Ми виплачуємо величезні соціальні кошти – від 300 злотих для кожного до 500+ злотих на кожну дитину та інших, які є результатом соціальних виплат. Крім того, ми бачимо, що багато українців шукають роботу, знаходять її та керуються. Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повного захисту – це, на нашу думку, достатній час", – заявив на умовах анонімності високопоставлений політик з консервативної партії "Право і справедливість".

Нинішні витрати на біженців Сльонське воєводство оцінило у 190 млн. злотих, з яких оплата 40 злотих на людину в день становила аж 160 млн. злотих. Нижньосілезькі органи місцевого самоврядування оцінюють витрати в 64,5 млн. злотих, а Підкарпатське воєводство – у 35,5 млн. злотих.

Речниця Сілезького воєводства Аліна Кухаржевська пояснила, що вже 14 тис українців, які приїхали до Польщі після 24 лютого , знайшли легальну роботу в регіоні.

"Ми тільки розпочинаємо широкий спектр заходів, спрямованих на активізацію українців до працевлаштування. Вже 14 тис. з них, у тому числі 11 тис. жінки, знайшли легальну роботу в нашому краї. Чекаємо на спеціальний акт, який допоможе профінансувати навчання та курси навчання польської мови, що неодмінно допоможе вам знайти своє місце на ринку праці, – додала вона.

За словами професора Пьотра Длугоша з Педагогічного університету в Кракові, який вивчав українців у Польщі, лише 17% біженців знайшли прихисток і далі живуть з польськими сім’ями. А опитування ARC Rynek Opinia показало, що 71% біженців з України в Польщі живуть на власні кошти.

Водночас він припускає, що багато українців повернеться додому, коли закінчиться фінансова допомога в країнах, які їх прийняли.

Нагадаємо, українцям у Польщі нарешті дали роз'яснення щодо повторного перетину кордону після 90 днів безвізу.

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