Здатні запускати Tomahawk із землі: у США представили нові бойові машини FMAV

Сімейство автономних багатоцільових бойових машин FMAV / © oshkoshdefense.com

Реклама

На щорічній виставці Асоціації армії США компанія Oshkosh Defense презентувала сімейство автономних багатоцільових бойових машин FMAV (Family of Multi-mission Autonomous Vehicles). За заявами виробника, ці платформи здатні забезпечити запуск різних ракет із землі — зокрема й Tomahawk.

Про це свідчить інформація на сайті виробника

Компанія Oshkosh Defense наголошує, що такі системи розширюють можливості військ, дозволяючи здійснювати удари на великі відстані з більшою мобільністю та з меншим ризиком для особового складу. FMAV позиціюється як гнучка база для майбутніх систем дальнього ураження з високим ступенем автономності та мультифункціональності.

Реклама

На виставці показали три серійні варіанти FMAV:

X-MAV — екстремальний багатоцільовий автономний транспортний засіб. Має можливість запускати ракети Tomahawk. Вогнева сила X-MAV порівнювана з пусковою установкою Typhon, але машина вирізняється вищою мобільністю та прохідністю, що робить її корисною в складних умовах оперативної обстановки.

M-MAV — середній багатоцільовий автономний транспортний засіб на базі FMTV A2. Передбачається, що він зможе запускати комплекти типу GMLRS, ER-GMLRS, PrSM, ATACMS, а також боєприпаси MFOM, включно з Joint Reduced Range Rocket (JR3).

L-MAV — легкий багатоцільовий автономний транспортний засіб для тактичної підтримки та боротьби з ворожими дронами. Платформа оснащена безпілотниками Switchblade 600 і системою BlueHalo Titan C-UAS, що дозволяє одночасно вести розвідку, уражати цілі і протидіяти дронам.

Реклама

Розробники вважають, що ці машини можна застосовувати як поодинці, так і в сукупності, формуючи мобільні системи вогневої підтримки з мінімальною участю людей.

Зауважимо, 17 жовтня у США відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. За даними видання Axios, очільники держав обговорять можливості відправлення Україні ракет Tomahawk.

До слова, як заявляв раніше президент Всеукраїнської авіаційної організації Геннадій Хазан, для ефективного використання ракет Tomahawk Україні потрібні спеціальні платформи для запуску та інфраструктура. За словами експерта, ці ракети вимагають морської, підводної або повітряної платформи (крейсера, підводного човна чи літака-носія) та комплексних інженерних засобів для підготовки та пуску.