Здатність влади РФ ефективно забезпечити внутрішню безпеку вже більше ставиться під сумнів – ISW

Невдалий збройний напад на найбільшого російського онлайн-ритейлера Wildberries у Москві підкреслює крихкість внутрішньої стабільності в Росії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики навели заяву пресслужби компанії, яка напередодні повідомила, що Владислав Бакальчук, співзасновник Wildberries і колишній чоловік співзасновниці компанії Тетяни Бакальчук, разом з 20-30 озброєними спільниками здійснили одночасні збройні напади на два офіси Wildberries у Москві. Російські правоохоронні органи перекрили прилеглу до офісів територію і пізніше затримали 28 осіб, причетних до нападу, хоча нападники застрелили щонайменше двох охоронців Wildberries і поранили ще двох осіб до того, як їх було затримано.

"Російська влада намагалася позиціонувати себе як таку, що вживає заходів для вирішення проблем внутрішньої безпеки після теракту в "Крокус Сіті Холі" в березні 2024 року та стрілянини в Республіці Дагестан у червні 2024 року, хоча цей невдалий, але добре спланований штурм у Москві ставить під сумнів існування та ефективність будь-яких таких зусиль і особливо висвітлює вразливі місця в апараті безпеки в столичному ядрі Росії", - зазначили у заяві.

Нагадаємо, в ISW оцінили наслідки ударів по російських складах у Торопці Тверської області.

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