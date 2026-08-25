Здатний "руйнувати будівлі" та бити на 80 км: Росія показала новий дрон "Упир-К"

Армія РФ / © Associated Press

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У Росії заявили про розробку нового безпілотника літакового типу «Упир-К», задекларована дальність застосування якого сягає 80 кілометрів, а вага бойової частини — 12 кілограмів.

Про це повідомляють прокремлівські медіа.

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«Упир-К» — що відомо про дрон РФ

Безпілотник показали на оборонній виставці під час форуму «Патріоти Росії» в Тюмені, а розробником став російський «Уралдронзавод».

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За даними джерел, дальність польоту дрона становить до 80 км, хоча деякі російські ЗМІ пишуть про 50 км. Головною особливістю безпілотника називають збільшене корисне навантаження.

«Основна відмінність „Упиря-К“ — це дальність застосування, яка на цей момент уже підтверджена і становить близько 80 км від місця запуску. Крім того, відмінною рисою є підтверджена маса переносної бойової частини — 12 кілограмів. Це досить значна вага: можна переносити міну ТМ, що розширює зону ураження та дає змогу повністю знищувати будівлі», — цитує представника ОПК РФ російськ6 ЗМІ.

Як зазначає УНІАН, характеристики щодо можливостей знищення об’єктів перебільшені. Бойова частина вагою 12 кг спроможна пошкодити або обвалити невелику споруду, але для повного руйнування великого багатоповерхового будинку цього, ймовірно, недостатньо.

Також зазначається, що «Упир-К» потенційно становить серйозну загрозу для українських захисників через високу потужність боєприпасу. Для порівняння, бойова частина російського баражувального боєприпасу «Ланцет» становить лише від 1 до 3 кг залежно від модифікації (в окремих версіях — до 5 кг), що значно поступається параметрам нового дрона.

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