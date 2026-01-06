Здається, не спрацювала: глава Пентагону потролив російські системи ППО у Венесуелі

Піт Гегсет / © Bloomberg

Реклама

Міністр війни Сполучених Штатів Америки Піт Гегсет висміяв якість роботи російських систем ППО, які мали захищали небо над Венесуелою.

Про це він сказав, виступаючи на верфі Newport News Shipbuilding Yard у штаті Вірджинія.

«Майже 200 наших американців увійшли в центр Каракаса… Здається, ця російська ППО не так уже й добре спрацювала, чи не так?», — сказав Гегсет.

Реклама

Він наголосив, що захопити диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро вдалося без жодної жертви серед американських спецпризначенців.

Нагадаємо, 3 січня Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по Венесуелі.

Згодом президент США заявив, що американські військові захопили разом із дружиною та вивезли з країни диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро.