"Здається набагато серйознішою": Данія занепокоєна намірами Трампа щодо Гренландії

Данські чиновники висловлюють занепокоєння з приводу серйозності намірів обраного президента США Дональда Трампа придбати Гренландію, що викликало напруження у відносинах між країнами.

Про це пише CNN.

Під час свого першого президентського терміну Трамп запропонував придбати Гренландію у Данії, ідею назвали “абсурдною”. Однак, за повідомленням CNN, цього разу союзники та радники Трампа попереджають, що він налаштований рішучіше. Данські чиновники стурбовані можливими наслідками, зокрема у відносинах з США як важливим союзником у НАТО.

“Ця ініціатива здається набагато серйознішою, ніж 2019 року”, — зазначив високопоставлений данський чиновник.

У вівторок Трамп на пресконференції заявив, що Гренландія потрібна США з метою національної безпеки. Він навіть припустив можливість економічного чи військового тиску, якщо Данія не погодиться на передачу контролю над островом.

"Люди насправді навіть не знають, чи має Данія якесь законне право на це, але якщо вони знають, вони повинні відмовитися від цього, тому що це потрібно нам для національної безпеки", - сказав він під час пресконференції.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав не сприймати цю ідею серйозно, однак у Данії не погоджуються з таким підходом. Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив про необхідність діалогу з адміністрацією Трампа для уникнення дипломатичної кризи.

"Ми відкриті для діалогу з американцями про те, як ми можемо співпрацювати ще тісніше, ніж зараз, щоб забезпечити реалізацію американських амбіцій", – заявив Расмуссен журналістам. США давно тісно співпрацюють з Данією в Арктиці та Гренландії, де США містять свою північну військову базу.

Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде виступив із заявою, що Гренландія належить її народу, і майбутнє острова вирішуватимуть лише гренландці.

"Гренландія належить народу Гренландії, – сказав він. – Наше майбутнє та боротьба за незалежність – це наша справа".

Франція та Німеччина також відреагували на висловлювання Трампа. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на принципі непорушності кордонів, а французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам зазіхати на його території.

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Додаткову увагу привернув візит Дональда Трампа-молодшого до Гренландії. На знак того, що він хоче взяти участь у вирішенні цього питання, Трамп у середу відвідав зустріч Трампа-молодшого з жителями Нуука (Гренландія) і заявив, що США і весь світ "потребують" Гренландії, оскільки вона має стратегічно важливе розташування.

Хоча поїздка була приватною і не передбачала офіційних зустрічей, данські чиновники уважно стежили за його перебуванням на острові.

Нагадаємо, що Уряд Данії оголосив про збільшення витрат на оборону Гренландії, що є її самоврядною частиною, після того, як Дональд Трамп вкотре заговорив, що хоче купити найбільший острів світу.