Здивувала його реакція: президент Фінляндії розповів, як повідомив Путіну про подання заявки до НАТО

Здивувала його реакція: президент Фінляндії розповів, як повідомив Путіну про подання заявки до НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що повномасштабне вторгнення Росії до України свідчить про те, що Кремль може напасти на незалежну сусідню країну.

Однак очільник Фінляндії сподівається, що Путін не нападе на йог країну.

Про це інформує CNN.

"Хоч я і не вірю, що Росія може напасти на Фінляндію зараз або в майбутньому, але політичний ландшафт у Європі та світі не залишає місця для нейтральних країн", – заявив Нііністьо.

Інформуючи Путіна в телефонній розмові про рішення Фінляндії подати заявку на членство в НАТО, Ніїністе сказав, що був здивований спокійною реакцією президента РФ.

"Насправді, здивувало те, що він сприйняв це так спокійно… Але в політиці безпеки, особливо в розмові з Росією, ви повинні мати на увазі, що те, що він сказав, не означає, що ви не повинні весь час бути напоготові. Але поки що, здається, немає негайних проблем", – підсумував президент Фінляндії.

Нагадаємо, що Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити в НАТО.

Прем'єрка Фінляндії Санна Марін заявила, що вступ Фінляндії до НАТО став вимушеним кроком у відповідь на вторгнення РФ до України.

Своєю чергою Туреччина оголосила умови щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Натомість в ЄС застерегли Туреччину не блокувати вступ Фінляндії та Швеції.

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