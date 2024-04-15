"Здійснює постійну агресію проти нас": у Грузії висловилися про можливість вторгнення Росії

Росія не вторгнеться до Грузії навіть на тлі нестабільної ситуації в країні, постійної агресії та окупації 20% території.

Про це в коментарі для LIGA.net сказала опозиційна депутатка грузинського парламенту та ексголова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе.

За її словами, законопроєкт про "іноагентів", який грузинська влада активно просуває, має закрити країні шлях на Захід, розділити суспільство та допомогти перемогти восени на парламентських виборах.

Проте представникам державної влади "нічого не вдасться", адже більшість громадян голосують за Європу.

Тож навіть на такому нестабільному тлі, як проросійські законпроєкти і так звана "повзуча" окупація, Росія не зможе скористатися ситуацією та розпочати нове вторгнення до країни, якщо вуличні акції переростуть у революцію.

"РФ веде постійну агресію проти нас. Окупувала 20% території, продовжує повзучу окупацію, вбиває наших громадян. Росіяни хочуть, щоб Іванішвілі переміг, будуть його підтримувати, але вторгнення виключаю", – сказала Деканоїдзе.

Депутатка додала, що Росія ослаблена через війну в Україні, тому боротьба українців за свободу означає й боротьбу за грузинів.

Додамо, що в парламенті Грузії підтримали законопроєкт "про іноагентів". Під час обговорення там сталася бійка між опозиціонером і лідером партії більшості. Згодом у Тбілісі відбулися багатотисячні протести.

Демонстранти вийшли на акцію з прапорами ЄС і скандували: "Ні російському закону". Поліцейські почали вибірково затримувати протестувальників. Президентка країни Саломе Зурабішвілі, яка виступає проти законопроєкту, розкритикувала дії поліції.

massive peaceful demonstration of civil society in Tbilisi against the “Russian law ». « spetznats » with water and gas canons ready to pass to action against civilians defending their European future. Arrests are ongoing. Georgia will not surrender to resovietisation! ! — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) April 15, 2024

"Масова мирна демонстрація громадянського суспільства в Тбілісі проти "російського закону". "Спецназ" з водогазовими гарматами готовий кинутися в дію проти цивільних, які захищають своє європейське майбутнє. Затримання тривають. Грузія не піддасться рерадянізації!" – написала Саломе Зурабішвілі в Х.

Раніше у Грузії анулювали реєстрацію прокремлівської політичної партії Alt-Info ("Консервативний рух") після виявлених під час цієї процедури порушень.

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