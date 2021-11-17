Здоров'я Саакашвілі погіршується, але до нього не пускають особистого лікаря

Здоров'я Саакашвілі погіршується, але до нього не пускають особистого лікаря

Саакашвілі готовий припинити голодування, якщо його переведуть до багатопрофільної цивільної лікарні для проходження реабілітації.

До експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває у тюремному медзакладі, не допускають особистого лікаря Ніка Кіпшидзе. Медик змушений чекати до 5-7 годин біля входу до в'язниці.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, дозвіл на відвідування Саакашвілі особистий лікар отримує лише, коли у політика погіршується стан здоров’я. Під час останнього відвідування лікарем Саакашвілі у його аналізах було виявлено критично низький рівень калію, дефіцит якого призводить до погіршення роботи сердцево-судинної системи.

На думку особистого лікаря Саакашвілі, у Грузії відсутні спеціалісти-лікарі, які мають відповідний досвід та фах. А стабілізувати стан здоров’я політика, як уточнюється, можна лише медпрепаратами.

Утім, за словами омбудсменки, через недопуск особистого лікаря, Саакашвілі відмовляється їх приймати. Припинити голодування Саакашвілі готовий, якщо його переведуть до багатопрофільної цивільної лікарні для проходження реабілітації.

"Кіпшидзе підтвердив висновки медичних експертів центру "Емпаті" та народного захисника Грузії, що у медзакладі в’язниці N 18 не може бути забезпечено проведення усіх необхідних заходів для виведення Міхеіла із голодування",- наголосила Денісова.

Як повідомлялося, 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

Через погіршення здоров'я у понеділок, 8 листопада, Міхеіла Саакашвілі перевели з в'язниці №12 у Руставі до Глданської в'язничної лікарні №18.

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