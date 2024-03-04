Здоровенний дрон атакував Петербурзький нафтовий термінал: що кажуть в РФ

На території Санкт-Петербурзького нафтового терміналу в РФ знайшли семиметровий безпілотник із відірваним крилом та 20 кг вибухівки.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Безпілотник завдовжки в 7 м із відірваним крилом та 20 кг вибухівки виявив співробітник нафтового терміналу під час обходу території вранці 3 березня.

Слідчі та вибухотехніки оглянули безпілотник. Повідомляється, що це був БПЛА літакового типу із двоциліндровим двигуном у хвостовій частині фюзеляжу виробництва італійської фірми Gilardoni.

Зразковий розмах крил цього безпілотника – 7 м, і на ньому було 20 кг вибухової речовини.

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Дрон був знешкоджений на місці. Деталі, що залишилися, відправили на експертизу.

Росіяни стверджують, що ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в ніч проти 4 березня в Самарській області РФ невідомі підірвали опору мосту через річку Чапаєвка.

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