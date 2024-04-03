Час йде, а деякі речі – незмінні, як от відсутність адекватного й тверезого мислення у путінського посіпаки.

Сьогодні, 3 квітня, відбулися телефонні переговори Міністра оборони Російської Федерації генерала армії Сергія Шойгу з міністром оборони Французької Республіки Себастьяном Лекорню. Російська сторона стверджує, що на цьому наполягали саме французи.

Про це йдеться у повідомленні російського міноборони.

"Є український слід!"

Як зазначають росіяни, міністр оборони Франції висловив співчуття у зв'язку з терактом у концертній залі "Крокус Сіті Холл" 22 березня 2024 року. Мовляв, при цьому він намагався переконати у непричетності України та країн Заходу до атаки, перекладаючи відповідальність на ІДІЛ. Глава відомства Сергій Шойгу наголосив, що розпочате у зв'язку з терористичним актом у "Крокусі" розслідування "буде доведено до кінця, а всі винні будуть покарані". Вчергове заголосив фантазер про "український слід, який помічений в організації теракту".

"Київський режим нічого не робить без схвалення західних кураторів. Розраховуємо, що в цьому випадку за цим не стоять французькі спецслужби", – констатував очільник міноборони РФ.

Прокоментував Шойгу і заяви про потенційне відправлення французького контингенту до України. Нічого нового: за його словами, "це створить проблеми для самої Франції".

"Відзначено готовність до діалогу щодо України. Вихідні положення могли б ґрунтуватися на "Стамбульській мирній ініціативі». Проведення зустрічі у Женеві без участі Росії – безглуздо", – додали у "міністерстві вбивств Росії".

Нагадаємо, вперше за півтора року голова Міноборони Франції зателефонував Шойгу.

Читайте також: