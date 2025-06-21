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Здорожчання нафти: експерт пояснив, що вплине на ціну та про яку цифру йдеться
Наразі ринок нафти стабілізувався, бо президент США Дональд Трамп взяв паузу. Раніше він давав Ірану два тижні для того, щоб укласти угоду.
Блокування Ормузької протоки Іраном може спровокувати зростання цін на нафту. Йдеться про показник у 100-120 доларів за барель.
Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів підприємець у галузі альтернативної енергетики, економіст Олег Саркіц.
Однак якщо США дійсно долучаться до обстрілів Тегерану та іранської території, стрибки у ціні нафти будуть, додав економіст.
«По-перше, 20% нафти проходить через Ормузьку протоку. По-друге, Іран є найбільшим постачальником нафти до КНР, а вона є другим споживачем нафти у світі. Якщо США споживає 20 млн барелів щодоби, то Китай — 11 млн барелів щодоби. Це великий гравець», — відзначив Саркіц.
Але тепер постала загроза блокування та ударів по танкерах, викликає побоювання. Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар та інші стали частково заблоковані. Вони постачають близько 40% видобутку. Так, вони можуть переправляти через Червоне море, але у такому випадку підвищення все-таки буде.
«Якщо зараз нафта коштує 76 доларів за барель, то ми можемо сягнути позначки 100-120 доларів за барель», — зазначив експерт.
Нагадаємо, для ізраїльської атаки Іран серйозно розглядає питання закриття стратегічної Ормузької протоки, яка є найважливішим у світі маршрутом для транспортування нафти та скрапленого газу. Таку пропозицію озвучив іранський політик Есмаїла Косарі, член парламентської комісії з безпеки.
Кореспондент Sky News з питань економіки Гурпріт Нарван прогнозує, що блокування маршруту може призвести до зростання ціни на нафту до понад 100 доларів США.
Відомо, що через протоку проходить до 30% світових постачань скрапленого природного газу та до 20% глобального експорту нафти та нафтопродуктів.