Здорожчання нафти: експерт пояснив, що вплине на ціну та про яку цифру йдеться

Видобуток нафти / © Associated Press

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Блокування Ормузької протоки Іраном може спровокувати зростання цін на нафту. Йдеться про показник у 100-120 доларів за барель.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів підприємець у галузі альтернативної енергетики, економіст Олег Саркіц.

Однак якщо США дійсно долучаться до обстрілів Тегерану та іранської території, стрибки у ціні нафти будуть, додав економіст.

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«По-перше, 20% нафти проходить через Ормузьку протоку. По-друге, Іран є найбільшим постачальником нафти до КНР, а вона є другим споживачем нафти у світі. Якщо США споживає 20 млн барелів щодоби, то Китай — 11 млн барелів щодоби. Це великий гравець», — відзначив Саркіц.

Але тепер постала загроза блокування та ударів по танкерах, викликає побоювання. Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар та інші стали частково заблоковані. Вони постачають близько 40% видобутку. Так, вони можуть переправляти через Червоне море, але у такому випадку підвищення все-таки буде.

«Якщо зараз нафта коштує 76 доларів за барель, то ми можемо сягнути позначки 100-120 доларів за барель», — зазначив експерт.

Нагадаємо, для ізраїльської атаки Іран серйозно розглядає питання закриття стратегічної Ормузької протоки, яка є найважливішим у світі маршрутом для транспортування нафти та скрапленого газу. Таку пропозицію озвучив іранський політик Есмаїла Косарі, член парламентської комісії з безпеки.

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Кореспондент Sky News з питань економіки Гурпріт Нарван прогнозує, що блокування маршруту може призвести до зростання ціни на нафту до понад 100 доларів США.

Відомо, що через протоку проходить до 30% світових постачань скрапленого природного газу та до 20% глобального експорту нафти та нафтопродуктів.