Російські пропагандисти не задоволені тим, що Трамп не став заважати Конгресу в голосуванні за допомогу нашій державі.

Російські пропагандисти звинуватили колишнього президента США Дональда Трампа в тому, що він “перевзувся”. На думку рупорів Кремля, він повинен був завадити виділенню Україні військової допомоги.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст ба блогер Денис Казанський.

“Дональд здувся і перевзувся. На російському ТБ скаржаться через те, що Трамп не завадив виділенню допомоги Україні. На нього було стільки надій і тут такий удар у спину”, - підкреслив Денис Казанський.

Водночас російські пропагандисти дійсно не задоволені тим, що Трамп не став заважати Конгресу в голосуванні за допомогу нашій державі.

“В день голосування він сховався в Мар-а-лаго та не став тиснути на республіканців. Він на висловився проти надання допомоги Україні. Тобто він, виходить, здувся? Но чому? По-перше, тому що у нього скоро вибори, а в США дуже добре працюють опитування і Росія для американців головний ворог”, - сказала пропагандистка Скабєєва.

Нагадаємо, що США таємно передали Україні ракети ATACMS.

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