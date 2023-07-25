"Зеки" відрізали Пригожину фалангу пальця: російський правозахисник розповів, як це сталося

У ватажка російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина ампутовано одну із фаланг пальця, це сталося у в'язниці.

Як розповів російський правозахисник Володимир Осєчкін в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, це сталося під час відбування Пригожиним покарання у колонії.

"Це історія про його перший термін у колонії... Там жорстокі звичаї, і його неналежна поведінка… Він тоді тісно співпрацював з оперативниками колонії, був так званим внутрішньокамерним агентом, "стукачем". Був на поганому рахунку… Очевидно, що в нього відтоді в підкірці засіло, що йому треба помститися. Тих ув'язнених, які з ним це зробили, вочевидь, уже немає..." – сказав він.

За словами Осєчкіна, як розповідали ті, хто перетинався з людьми, які сиділи разом із Пригожиним, там був такий вид покарання за співпрацю з адміністрацією. Згодом він переніс подібні практики "покарання" до ПВК "Вагнер".

"Щось із ним таке зробили. І він ці страхи й фобії пережив, і це стало одним із видів фізичних покарань у ПВК "Вагнер" під час війни на окупованих територіях. У нас є низка свідчень найманців... Двох я записував... Він розповідав, що буквально їх вишиковують, приносять у баночках ці відрізані фаланги: "Будете в місцевого населення стільникові телефони забирати й телефонувати додому, користуватися без дозволу командирів стільниковим зв'язком – ось що на вас чекає", – розповів Осєчкін.

Нагадаємо, Володимир Осєчкін розповів, що "вагнерівців", ймовірно, готують до вторгнення до Польщі.

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