“Зелені чоловічки” та кібератаки: у США вважатимуть вторгненням навіть “невоєнні” дії Росії

“Зелені чоловічки” та кібератаки: у США вважатимуть вторгненням навіть “невоєнні” дії Росії

Джо Байден у цьому контексті нагадав про російську агресію 2014 року.

Президент США Джо Байден заявив, що Росія заплатить високу ціну за агресію щодо України, навіть якщо вона не буде супроводжуватися відкритими воєнними діями.

Таку заяву американський лідер зробив на зустрічі з членами Цільової групи щодо впровадження інфраструктури у США у четвер, 20 січня.

"Росія має великий досвід використання з метою агресії заходів, крім відкритих бойових дій: напади збройних формувань, так звані атаки в сірих зонах, дії російських солдатів без російської форми", - перерахував американський президент.

Джо Байден у цьому контексті нагадав про російське вторгнення у 2014 році, яке почалося із появи “зелених чоловічків”, а також хакерські атаки, які він зарахував до способів ведення “гібридної війни”.

“Це стосується “зелених чоловічків” у формі та кібератак. Ми повинні бути готові дати рішучу та спільну відповідь на це із застосуванням різних інструментів, які є в нашому розпорядженні", — додав він.

Президент Байден також попередив, що будь-який перетин кордону України організованими військовими підрозділами РФ буде вважатися вторгненням.

“Якщо будь-які мобілізовані російські підрозділи перетнуть український кордон, це буде вторгненням, що буде зустрінуте жорсткою і скоординованою економічною відповіддю, яку я детально обговорив з нашими союзниками, а також дуже чітко виклав президенту Путіну. Якщо Путін зробить цей вибір, Росія заплатить велику ціну”, — наголосив президент США.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що "незначних агресій" і "незначних жертв" не буває. Його заява містила натяк на слова очільника Білого дому про те, що санкції проти Росії будуть різними в залежності, чи здійснить Кремль "незначне вторгнення", чи наважиться на повномасштабний напад.

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