“Зелені чоловічки” захопили монастир на півночі Косова: у перестрілці з поліцією загинуло троє озброєних людей

Влада Косова звинувачує в нападі “злочинців, які спонсоруються Сербією”.

У неділю, 24 вересня, озброєні люди на бронетехніці захопили монастир в селі Баньська на півночі Косова, населеному етнічними сербами. Поліція взяла монастир в облогу, в перестрілці загинув один поліцейський і троє нападників.

Про це повідомляє Reuters.

За даними косовської поліції, до села проникла група з приблизно 30 озброєних людей на бронетехніці, які вступили у зіткнення з правоохоронними органами, а потім забарикадувались у будівлі монастиря.

Рашко-Прізренська єпархія Сербської православної церкви, до якої входить Баньська, повідомила, що чоловіки на броньованій машині увірвалися на територію монастиря, змусивши монахів і паломників замкнутися всередині храму.

Після кількох годин облоги та перестрілки з поліцією група зловмисників покинула монастир.

Прем'єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті та міністр внутрішніх справ краю Кшелал Буряк звинуватили у нападі “злочинців, які спонсоруються Сербією”.

“Вони є професіоналами з військовим і поліцейським досвідом”, — сказав Курті.

Президент Сербії Олександр Вучич на прес-конференції ввечері в неділю заявив, що внаслідок зіткнень з поліцією Косова загинули три серби і ще двоє отримали тяжкі поранення. “Це, безумовно, один із найважчих днів для нашої країни та нашого народу”, - сказав він.

Вучич заявив, що ініціює засідання ради національної безпеки Сербії після інциденту у Косові.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Косова Альбін Курті, інформуючи про цей інцидент, повідомив про одного убитого косовського поліцейського.

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