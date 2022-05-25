"Зелений коридор": Китай закликав забезпечити безперешкодний експорт українського зерна

Влада Китаю готова підтримувати зв’язок з усіма сторонами для вирішення цього питання.

Влада Китаю закликала забезпечити безперешкодний експорт українського зерна. Для цього вона пропонує у найкоротші терміни створити "зелений коридор".

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час переговорів зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, пише НВ.

"У нинішній ситуації міжнародне співтовариство має сприяти припиненню вогню якнайшвидше, щоб забезпечити зелений коридор для експорту зерна", - заявив він.

Нагадаємо, Україна веде переговори про створення організації країн-експортерів зерна.

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