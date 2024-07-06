Зелений метеорит побачили над Туреччиною: з'явилися приголомшливі відео унікального явища

Науковці пояснюють, що забарвлення метеоритів утворюється, коли вони входять в атмосферу.

У ніч проти 6 липня в небі над Туреччиною зафіксували яскравий зелений метеорит. Його бачили над Анкарою, Стамбулом, Бурсою, а також на окупованих Судаку та Сімферополі. Крім того, повідомляють, що метеорит бачили і над Одесою.

У Мережі публікують неймовірне відео польоту небесного тіла.

Турецьке космічне агентство пояснило, що забарвлення метеоритів утворюється, коли вони входять в атмосферу. Колір змінюється в залежності від декількох факторів, таких як - хімічний склад метеора, його швидкість і гази. Зокрема,

Хімічний склад: Різні елементи, що містяться в метеорі, можуть створювати різні кольори під час згоряння в атмосфері Землі.

Різні елементи, що містяться в метеорі, можуть створювати різні кольори під час згоряння в атмосфері Землі. Швидкість: Метеори, що рухаються швидше, створюють яскравіші та барвистіші зображення.

Метеори, що рухаються швидше, створюють яскравіші та барвистіші зображення. Атмосферні умови: Різні гази в атмосфері можуть випромінювати певні кольори, взаємодіючи з метеоритним матеріалом, що випаровується. Наприклад, атоми кисню і азоту створюють червоні кольори.

Різні гази в атмосфері можуть випромінювати певні кольори, взаємодіючи з метеоритним матеріалом, що випаровується. Наприклад, атоми кисню і азоту створюють червоні кольори. Розмір метеорита: Більші метеорити можуть вивільняти більше енергії при вході в атмосферу, створюючи більш інтенсивні кольори.

Над Туреччиною пролетів метеорит зеленого кольору: у Мережі показали захопливі відео

"Загалом, ці фактори спричиняють появу різноманітних кольорів, роблячи кожну метеоритну подію унікальним і візуально вражаючим природним явищем", - підсували в агентстві.

Нагадаємо, у травні поточного року над Португалією пролетів яскравий метеорит.

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