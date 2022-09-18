Зеленська та Шмигаль віддали шану Єлизаветі II: першу леді прийняла принцеса Уельська (фото, відео)

На запрошення британської сторони до Лондона, щоб віддати шану Її Величності Королеві Єлизаветі ІІ та висловити співчуття від імені президента, уряду та народу України, прибули перші особи держави.

Перша леді Олена Зеленська, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, а також надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко з дружиною вшанували пам'ять королеви Єлизавети II, яка спочиває у Вестмінстер-холі.

Про це повідомили офіційне джерело Royal Central та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у соцмережах.

."Королева користувалася великою суспільною повагою та прихильністю у Сполученому Королівстві. Так само нею захоплювалися далеко за межами Королівства, включно з Україною", - написав Шмигаль.

Він додав, що більшість українців запам’ятають королеву через простий, але важливий факт. Вона була главою держави, яка однією з перших простягла руку допомоги, коли Україна зіткнулася з варварською російською навалою. Держави, яка досі робить усе можливе для наближення нашої перемоги.

Шмигаль також подякував уряду Сполученого Королівства.

"Не сумніваюся, що Король Чарльз III розвине прогрес, досягнутий його матір'ю", - додав він.

The First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, is in tears as she visits Westminster Hall where The Queen is Lying-in-State. pic.twitter.com/aSd15OLYsc — Royal Central (@RoyalCentral) September 18, 2022

"Перша леді України Олена Зеленська зі сльозами відвідує Вестмінстер-Хол, де триває прощання із королевою", - повідомили на офіційному сайті королівських новин.

Також перша леді зустрілася з принцесою Уельською.

Нагадаємо, державний похорон королеви Єлизавети II відбудеться на 10-12-й день після її смерті. Її тіло перебуватиме у Вестмінстерському абатстві до моменту похорону, щоб люди могли прийти і попрощатися. Після прощальної служби в абатстві, куди буде запрошено близько двох тисяч гостей, труна з тілом монархині буде доправлена до Віндзорського замку, де Єлизавета II буде похована в каплиці Святого Георгія поряд зі своїм батьком, матір'ю Єлизаветою і сестрою - принцесою Маргарет. Після цього до цієї ж каплиці буде перепоховано тіло її чоловіка - принца Філіпа.

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