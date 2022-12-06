Зеленська, Тайра та інші: до списку найвпливовіших жінок від ВВС увійшли 8 українок

Зокрема, до списку потрапили Олена Зеленська та Юлія Паєвська (Тайра).

Видання ВВС опублікувало список 100 жінок з різних країн, які надихали та впливали на світ 2022 року. Серед цих жінок опинилися і вісім українок.

Про це йдеться в публікації BBC.

Так, до сотні найвпливовіших увійшли перша леді України Олена Зеленська, парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра), правозахисниця Олександра Матвійчук, захисниця прав людей з інвалідністю Юлія Сачук, математикиня Марина В'язовська, лікарка Ірина Кондратова, журналістка Крістіна Бердинських та волонтерка Яна Зінкевич.

Також читайте Жінки в ЗСУ: найвідоміші героїні війни

До списку "100 жінок 2022" також потрапили світовий музичний феномен Біллі Айліш, акторки Пріянка Чопра та Сельма Блер, іранська альпіністка Ельназ Рекабі, іранська акторка та режисерка Зар Амір-Ебрагімі, спортсменка-рекордсменка у потрійному стрибку Юлімар Рохас, ганська письменниця Нана Даркоа Секьямах, сирійська бігунка Діма Актаа, яка втратила ногу під час удару бомби по її будинку.

Щодо політики, то в цій сфері до списку увійшли перша жінка-голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та перша жінка-прем'єр-міністр Барбадосу Міа Моттлі.

Зазначається, що список відображає роль жінок у конфліктах в усьому світі 2022 року. Список був поділений за категоріями "Політика та освіта", "Культура та спорт", "Активізм та захист прав" і "Здоров’я та наука".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський став людиною 2022 року за версією британської газети Financial Times. Видання відзначило політика за "надзвичайний прояв лідерства та сили духу".

Культурний фронт країни, легендарна Ада Роговцева звернулася до українців

Читайте також: