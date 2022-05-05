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Зеленський обговорив із Джонсоном надання Україні озброєння більшої дальності

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Зеленський обговорив із Джонсоном надання Україні озброєння більшої дальності

ФОТО: Володимир Зеленський / Telegram

Український президент Володимир Зеленський та британський прем'єр Борис Джонсон вкотре провели розмову та обговорили підтримку обороноздатності ЗСУ.

Під час розмови, зокрема, два лідери говорили про додаткову військову допомогу Україні та притягнення винних російських солдат до відповідальності та звірства в Україні.

Про це йдеться у пресрелізі британського уряду.

"Він (Джонсон - ред.) привітав можливість виступити перед українським парламентом на початку цього тижня, зазначивши, наскільки важливими є демократичні цінності України як противага занедбаній автократії Росії. Президент Зеленський зазначив, що парламент прийняв сердечний прийом, що демонструє важливість підтримки України з боку Великої Британії", - йдеться у заяві.

Також лідери обговорили події на полі бою та вимоги українських збройних сил, зокрема надання озброєння більшої дальності для запобігання бомбардуванню мирного населення України. Окрім цього, британський прем'єр наголосив на важливості надійного та незалежного міжнародного судового процесу для забезпечення притягнення до відповідальності осіб, винних у звірствах в Україні, та запропонував постійну підтримку у збиранні доказів військових злочинів.

Насамкінець Зеленський та Джонсон погодилися знову поговорити в найближчі кілька днів.

"Я на зв’язку з прем’єр-міністром Британії. Сьогодні я подякував йому за звернення до Верховної Ради. Ми обговорили майбутні спільні міжнародно-правові події та події. Також торкнулися деякі питання оборонного забезпечення України", - прокоментував свою розмову український президент Володимир Зеленський з очільником уряду Британії.

Нагадаємо, Зеленський під час телефонної розмови запросив президента Німеччини Штайнмаєра відвідати Україну.  Утім наразі невідомо, чи Штайнмаєр готовий поїхати до Києва і коли це може статися.

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