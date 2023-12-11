Зеленський дав Аргентині пораду щодо її територіального конфлікту з Британією

Глава держави наголосив, що про все можна домовитися.

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Аргентини. Там він прокоментував конфлікт Великої Британії з країною.

Про це інформує Офіс президента України.

За словами Зеленського, головне не дати цьому конфлікту перерости у війну.

"Якою буде Аргентина - точно не вирішувати Україні... Що стосується будь-якого конфлікту з Британією, непорозуміння ми можемо назвати конфліктом. Що важливо тут? Щоб це не була війна. Це моя думка - людини яка знаходиться на війні, яка є президентом країни в війні", - сказав він.

Глава держави наголосив, що про все можна домовитися.

"Як тільки люди беруть в руки зброю - це інший діалог. І скільки часу пройде, скільки буде жертв до того, що люди повернуться знов до можливості говорити - ніхто не знає. І тому я можу вам тут також побажати", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в Аргентині був на інавгурації новообраного президента, лібертаріанця Хав'єра Мілея. Це був перший візит українського президента в Південну Америку з початку повномасштабної війни. Він поїхав туди просувати "формулу миру" і переконувати стати на український бік.

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