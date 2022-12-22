Зеленський дорогою додому зустрівся із Дудою: про що говорили два лідери Європи (відео)

Лідери двох держав обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році.

Український президент Володимир Зеленський після візиту до США, повертаючись додому, 22 грудня зустрівся із польським колегою Анджеєм Дудою.

Про це глава держави поінформував у соціальних мережах.

"Дорогою додому зустрівся з другом України – Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році", - йдеться у дописі українського лідера.

Зеленський під час розмови із Дудою подякував Польщі "за незмінну й потужну підтримку України" у боротьбі за незалежність.

Візит Зеленського до США

20 грудня американські ЗМІ поширили інформацію, що до США їде президент України Володимир Зеленський. 21 грудня це підтвердили і Зеленський, і американський лідер Джо Байден. Зауважимо, від початку війни це перша закордонна поїздка лідера України.

Під час пресконференції американський президент Байден підтвердив передавання систем Patriot. Білий дім оголосив про виділення Україні до одного мільярда доларів військової допомоги.

У Кремлі відреагували на поїздку Зеленського до Вашингтона та пригрозили ескалацією війни. Посол агресорки Росії в США Анатолій Антонов заявив, що візит Зеленського до Вашингтона показав, мовляв, ні Сполучені Штати, ні України не готові до миру.

Президент України вперше від 24 лютого покинув державу, аби виступити у Конгресі США

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