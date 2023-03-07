Зеленський – "гн*да": Лукашенко в істериці обізвав українського президента та кинув йому виклик

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав українського президента Володимира Зеленського "гнидою" та кинув йому виклик.

Про це білоруський диктатор розповів під час пресконференції у вівторок, 7 березня, передають провладні державні ЗМІ.

Також читайте Чому Лукашенко погрожує Україні "загибеллю": експерт пояснив гучну заяву диктатора

Лукашенко звинуватив українські спецслужби, зокрема і президента Володимира Зеленського, в атаці дронів по аеродрому "Мачулищі".

"Висновок один. Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський - просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем. Це я вам говорю як президент ", - сказав він.

Слуга Путіна пояснив свої слова, адресовані Зеленському. Лукашенко у цьому контексті згадав про якийсь "пакт про ненапад", про який знає лише він.

"Гнида тому, що він бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей і просить, як я вже казав: "Давайте укласти пакт про ненапад, давайте домовимося, у нас з вами немає жодних проблем". На що я говорив: "Ми не збираємося нападати". - "Ні, давайте підпишемо договір під заступництвом Організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете". Ви чули мої всі ці заяви. І в цей час… Що ж, виклик кинутий", - заявив диктатор Білорусі.

Лукашенко заявив, що "Україна пропонувала Білорусі укласти пакт про ненапад"

Нагадаємо, наприкінці січня Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито пропонує Мінську укласти пакт про ненапад. Мовляв, для того, щоб білоруські війська не наближалися до кордону України. Але деталей диктатор Білорусі не розповів.

В МЗС заявили, що Україна не має агресивних намірів щодо Білорусі. Більше того - Київ застерігає Мінськ від участі у війні на боці Російської Федерації. А в Офісі президента заяву Лукашенка назвали "дивно".

Переполох у Мачулищах: партизани пошкодили літак РФ

Читайте також: