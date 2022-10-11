Зеленський і Путін візьмуть участь у саміті G20 на Балі - міністерка Індонезії

В Індонезії розраховують, що за результатами зустрічі представників 20 країн з провідною економікою світу будуть укладені конкретні співпраці.

Президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін візьмуть участь у саміті G20 на Балі.

Про це повідомив міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді під час пресконференції, передає Okezone.

"Досі реакція на пропозицію візиту президентів залишається дуже позитивною. Тому, дасть бог, коли питання стосується відвідування саміту, ми не хвилюємося", - заявила Марсуді.

За інформацією МЗС, Індонезія продовжує підтримувати зв'язок з главами України і Росії. Однак вона підкреслила, що стан справ у світі швидко змінюється.

"Ще раз повторю, друзі, ми повинні розуміти, що ситуація в світі в даний час динамічна. Світові виклики дуже високі, і ситуація стає не простішою, а складнішою. Ми продовжуємо спілкуватися", - сказала Марсуді.

Також вона заявила, що налаштована оптимістично щодо майбутнього саміту і очікує побачити нові проєкти, які укладуть різні держави.

Зустріч Зеленського та Путіна в Індонезії: подробиці

Індонезія заявила про готовність організувати зустріч президента України та російського очільника під час саміту G20 в листопаді.

Варто зазначити, що президент Індонезії особисто вручив Зеленському запрошення на саміт G20, однак глава держави ще розмірковує, чи їхати туди. Він наголосив, що його участь у заході залежить від присутності там очільника Російської Федерації.

Водночас у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що російський президент Володимир Путін погодився взяти участь у саміті G20. Формат участі поки невідомий. Як пояснили в дипломатичному відомстві РФ, він "залежатиме від подій у світі та санітарно-епідеміологічної ситуації в Південно-Східній Азії".

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