Зеленський: Кремль скрізь має лобі – громадяни США ефективно виконують роботу РФ в американських ЗМІ

Американські законодавці-республіканці, які підтримують допомогу Україні, Майк Тернер від Огайо та Майкл Маккол від Техасу, заявили, що проросійська пропаганда "проникла до думок деяких членів Конгресу США". Коментуючи цю заяву, президент України Володимир Зеленський сказав, що вона применшує проблему російського впливу в таких демократичних країнах, як США.

Про це пише Politico.

"Вони (росіяни - ред.) мають свої лобі скрізь: і в США, і в країнах ЄС, і в Британії, і в Латинській Америці, і в Африці. Коли ми говоримо про Конгрес – ви помічаєте, як вони працюють із суспільством у Сполучених Штатах", - сказав президент України.

За словами Зеленського, Росії вдалося спотворити "інформаційне поле світу".

Не називаючи імен, Зеленський заявив, що американські громадяни ефективно виконують роботу Росії в американських ЗМІ.

"Вони просувають свої наративи через ЗМІ. Це не громадяни Росії і не вихідці з Росії, ні. Це представники певних медіагруп, громадяни США. Саме вони в ЗМІ мають відповідні меседжі, часом дуже проросійські", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський дав інтерв'ю Bild. ТСН.ua зібрав головні тези президента, зокрема про майбутнє України без допомоги США, план Трампа та чому Шольц не надає Taurus.

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