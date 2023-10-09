Зеленський на засіданні Парламентської асамблеї НАТО: "ХАМАС і Росія – однакове зло"

Президент України Володимир Зеленський під час свого онлайн-виступу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені 9 жовтня закликав до об'єднання і боротьби з тероризмом, порівнявши тактику ХАМАС в Ізраїлі з тактикою Росії в Україні.

Відео глава держави опублікував у Telegram.

Володимир Зеленський наголосив, що ХАМАС і Росія використовують однакову тактику, і що ізраїльські журналісти, які були в Україні та стали свідками наслідків звірств Росії, зараз бачать те ж саме, що відбувається в їхній рідній країні.

"Те саме зло, і єдина різниця полягає у тому, що це – терористична організація, яка атакувала Ізраїль, а тут – терористична держава, яка напала на Україну", – сказав Зеленський під час виступу.

Президент України також наголосив, що світ має об'єднатися у боротьбі проти зла.

"Хіба сили світу не вистачить, щоб зупинити зло? Точно вистачить. Європі варто бути активною. Сполученим Штатам варто бути активними. Китаю. Індії. Арабським державам варто відчути, як багато може зламатися, якщо дати терористам досягти їхніх цілей. Туреччина. Бразилія та вся Латинська Америка. Японія. Австралія. Канада. Держави Африки. Держави Центральної Азії. Корея. Пакистан. Індонезія. Карибський басейн. Тихоокеанські держави. Усім варто бути активними в захисті життя та міжнародного права! Не можна давати жодного шансу терору", - сказав президент Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів екстрену розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

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